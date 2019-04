Comunidad Internacional apoya mayoritariamente el alzamiento de Guaidó

BOGOTÁ.- La comunidad internacional apoyó mayoritariamente y consideró legítima la sublevación militar este martes en Venezuela que pretende derrocar al gobernante Nicolás Maduro y sustituirlo provisionalmente por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

Estados Unidos instó este martes a las Fuerzas Armadas de Venezuela a defender “las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia”, en un mensaje de apoyo a Guaidó del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

. @vladimirpadrino : The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela.



El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “A @jguaido, la Asamblea Nacional y a todos los defensores de la libertad en Venezuela que han tomado hoy las calles en la Operación Libertad: estamos con ustedes. América los va a apoyar hasta que la libertad y la democracia se restauren.Vayan con dios! #FreeVenezuela”.

To @jguaido, the National Assembly and all the freedom-loving people of Venezuela who are taking to the streets today in #operacionlibertad—Estamos con ustedes! We are with you! America will stand with you until freedom & democracy are restored. Vayan con dios! #FreeVenezuela

— Vice President Mike Pence (@VP) April 30, 2019