Compañía revela cuánto costaría por dosis su vacuna contra el coronavirus

La empresa de biotecnología, que recibió fondos del programa Operation Warp Speed (que en español quiere decir “Operación Máxima Velocidad”) del gobierno federal de Estados Unidos, también dijo que tenía alrededor de US$ 400 millones en depósitos de clientes para un posible suministro de su vacuna mRNA-1273.

Las personas también han estado observando de cerca para ver cuánto planean cobrar las compañías farmacéuticas por los tratamientos después de que la biotecnología Gilead Sciences reveló en junio que su medicamento remdesivir costaría US$ 520 por ampolleta, o US$ 3.120 por un ciclo de seis ampolletas para cinco días, para personas cubiertas por planes de seguro de salud privado.

Pero el presidente ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, prometió durante una conferencia telefónica con analistas que su vacuna sería asequible.

«Estamos trabajando con los gobiernos de todo el mundo y otros para garantizar que la vacuna sea accesible independientemente de la capacidad de pago. Y seremos responsables con el precio … durante la pandemia», dijo Bancel, y agregó que el precio pequeñas cantidades de la vacuna hasta ahora han costado entre US$ 32 y US$ 37 por dosis y que Moderna cobraría precios más bajos por volúmenes más altos de la vacuna ARNm-1273.

