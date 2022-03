Como influyen las personas tóxicas en la salud?

El ser humano es influenciable, es un hecho que se ha demostrado por los científicos que estudian el comportamiento humano y las relaciones.

Las personas tóxicas son aquellas que alteran el entorno y las emociones de los que los rodean. Normalmente, generan caos a donde quiera que vayan y transmiten actitudes negativas que les impiden llegar a ser feliz o sentirse bien. En algunas ocasiones, sin darnos cuenta, somos influenciados, sometidos a exigencias y juzgados por personas que nos intoxican. Por lo tanto, debemos estar conscientes que es casi imposible evitar encontrarnos con personas que prefieren ignorar nuestras opiniones y sentimientos, lo que a su vez provoca que tengamos conflictos internos y que dejemos de creer en nosotros.

Aunque no lo pienses, ellos también viven atrapados dentro del torbellino de problemas que crean, del cual se puede salir únicamente siendo consciente de que existe un problema y que se debe enfrentar cuanto antes. Por supuesto que es posible ayudar a una persona tóxica para que deje atrás esa actitud, pero esto solo será posible si la persona concientiza la actitud y se dedica a solucionar su problema. De no ser así, no vale la pena emplear tiempo para dedicarlo a alguien que no tiene intenciones de querer avanzar y de tener mejor calidad de vida.

Si este último es el caso, lo recomendable es alejarse de este tipo de personas. Verás que tu salud física y emocional mejorará al instante, pero para ello primero es necesario saber identificar correctamente el comportamiento de una persona tóxica.

Dicho esto, te dejaré cinco aspectos que te facilitarán reconocerlas: Ponen excusas para todo, no hacen nada para cambiar una situación y no buscan otra solución. Jamás son los culpables y culpan a la suerte, a ti, o a otras personas de sus problemas. Mienten aun cuando el tema es doloroso para la otra persona y suelen ser manipuladores para que su ficción sea tomada como realidad. Critican a cualquiera que les pase por su cabeza y se dedican a crear rumores. Son celosos, egoístas y paranoicos.

¿Reconoces a alguien con estos aspectos?

Si es así, déjame decirte que debes alejarte cuanto antes. Desafortunadamente, no es tan fácil, mucho menos cuando te das cuenta de que esa persona tóxica la has conocido durante tanto tiempo y se ha vuelto parte de tu círculo social.

¿Qué debes hacer entonces?

Si el alejarte físicamente y el dejar de participar en sus conversaciones negativas no te funciona, comienza con mantenerte fuera de su capacidad de acción para evitar que sus comportamientos y actitudes influyan en ti. Si lo conoces bastante bien, lo más probable es que sepas cuáles serán sus reacciones, toma ventaja de eso e ignóralas. Ten oídos sordos a comentarios malintencionados que no aportaran nada positivo a tu vida.

Si sientes que lo que dice aquella persona no es cierto y te hace sentir mal contigo mismo, deséchalos y trata de cambiar el tema. Evita culpar a los demás de tu situación, si esa persona en algún momento tuvo una mala influencia sobre ti, tú eres el único culpable de que eso ocurriera. Aléjate y actúa, no pongas más excusas, al final el volante de tu vida lo debes tener tú.