Te ofrecemos algunas medidas para que vivas la navidad sin riesgos.

El año 2020 nos ha dejado experiencias duras de asimilar. Esas circunstancias han trastocado el ritmo de vida cotidiano y aunque la humanidad lucha por llevar la vida de manera normal, la realidad es que la pandemia ha logrado cambiar la forma en que llevamos a cabo la rutina, esto incluye la transformación de las celebraciones. Ahora que llegó diciembre, ¿Cómo celebrar la Navidad en tiempos de Covid-19?

Por Fernanda De La Rosa / Color Visión

No resulta sencillo encontrar una respuesta única a esta interrogante. Sobre todo porque hay diversas realidades en cuanto a la crisis sanitaria y la administración de cada país tomará las medidas necesarias para evitar que se incrementen los contagios en el marco de las fiestas decembrinas.

Te puede interesar:

Dominicanos regresan al país para celebrar la navidad y año nuevo

Solo tomando en cuenta este hecho podemos vislumbrar que las navidades de 2020 no se parecerán a las anteriores. Sin embargo, el buen ánimo debe prevalecer. También la ilusión por la Navidad. Podemos fijarnos el reto de reinventar las festividades para llevarlas a cabo de una manera más segura.

A continuación, te ofrecemos algunos tips para celebrar la Navidad de manera segura.

Hay que lavarse las manos. Fija la llegada de los invitados a tu casa de manera escalonada para que puedan cumplir ordenadamente con la medida de lavarse las manos o con el uso del gel antibacterial que podrías colocar en la entrada de tu hogar.

A usar las mascarillas. Estar con personas de tu confianza puede darte una falsa sensación de seguridad que podría colocarte en riesgo. Por eso, lo mejor es usar la mascarilla mientras no estés comiendo o bebiendo.

Asigna los lugares. Para asegurar el distanciamiento, distribuye la disposición que ocupan los invitados en la mesa y en las áreas sociales donde puedas hacerlo. Una buena idea es no colocar de frente a personas que no convivan.

Cuidado con el celular. Evita pasar tu teléfono celular de mano en mano. Toma las fotos para inmortalizar el momento y envíalas por whatsapp al resto de los invitados.

Prepárate para servir raciones individuales. Los platos compartidos o el bufet no son modalidades para servir muy recomendables en esta época porque propician la manipulación excesiva de los elementos dispuestos para el servicio. Mejor apuesta por los platos individuales con vajillas desechables y servilletas de papel. Además, no ofrezcas demasiado para que tus invitados y tu se mantengan alerta y no se excedan en abrazos.