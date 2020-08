Comisionado de NBA Adam Silver, ve difícil iniciar la Temporada 2020-21 el 1 de diciembre

Aunque el ambiente de burbuja de la NBA en Lake Buena Vista, Florida, ha sido un éxito, Silver dijo que la Liga no se está enfocando en instalar otro campus en cuarentena para la próxima temporada.

«Yo diría que el 1 de diciembre, ahora que estamos trabajando en esta temporada, es un poco pronto», le dijo Silver a Rachel Nichols de ESPN antes del Draft Lottery de la NBA el jueves por la noche.

“Creo que nuestro objetivo número uno es que los fanáticos vuelvan a nuestras arenas .. Así que mi sensación es que, al trabajar con la Asociación de Jugadores, si pudiéramos retardarla un poco más y aumentar la probabilidad de tener fanáticos en las arenas, eso es lo que que estaríamos buscando» adelantó el comisionado Silver.

El jueves, Adrian Wojnarowski de ESPN informó que el Sindicato de jugadores había estado preparando a los miembros para que el inicio de la agencia libre retrasara su inicio programado para el 18 de octubre. El Draft de la NBA sigue programado para el 16 de octubre por el momento.

The NBA may have come back to TV to play the second half of its COVID-delayed 2020 season, but judging by the dismal ratings, it appears the fans have not. https://t.co/uEbOxHldRM