Por: José Morón / Color visión

Parece que el curso que está tomando esto en el Congreso es aprobar el código penal sin las tres causales y ceder a las presiones de las iglesias. Por mucho que hablen en campaña los votos para aprobar la reforma del código es para aprobarlo sin las causales, dice Óscar Medina​ en Hoy Mismo​ por Color Visión​.

“El Estado no está para imponer sus concepciones morales al resto de la sociedad, está para garantizarle herramientas que protejan a la sociedad”, dijo el periodista.

Nuevamente se pone de manifiesto la irresponsabilidad de la clase política porque yo quisiera que se demuestre la autoridad del presidente Abinader como presidente del PRM que ha ratificado la posición de apoyar las tres causales recientemente, agregó Dany Alcántara​.

Si no pasa ahora, no veo posible que se apruebe en una ley especial de derechos reproductivos y sexuales, sostuvo Medina quien señaló que una vez que el código penal sea aprobado en el Congreso, el presidente Abinader lo va a devolver con observaciones y no se aprobará ninguna reforma.

“Ahí dejo de comprender el por qué la cobardía de actuar, Danilo Medina en su momento tuvo la valentía de devolver el código, pero no fue más allá de imponer su autoridad para lograr aprobar las tres causales”, agregó.

