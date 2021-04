CMD denuncia aplican vacuna Sinovac a quienes recibieron dosis de AstraZeneca

in

POR: NOTICIAS SIN / JESSICA SORIANO

SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) denunció este lunes que en el centro de vacunación que funciona en el hospital Taiwán, de Azúa, personas que recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, ahora le aplicaron de la de Sinovac, pese a que no es recomendable.

“Tenemos las pruebas y las evidencias de que en algunos lugares se le está poniendo, a gente que se le puso AstraZeneca se le está poniendo la de Sinovac. No es lo aconsejable, no es correcto y todavía no hay ningún estudio que avale eso”, denunció.

Por otro lado, Waldo Ariel Suero, advirtió que en las próximas semanas aumentarán los casos de Coronavirus en el país ante la gran cantidad de personas que durante el asueto de Semana Santa violentaron las medidas sanitarias.

Recomendó además a los que se han aplicado sus dos dosis de la vacuna anti-covid a mantener el uso de mascarillas y las demás medidas de prevención.