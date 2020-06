CLARO y HUAWEI introducen al mercado dominicano la nueva serie de smartphones P40

El acto de presentación del nuevo modelo smartphone HUAWEI tuvo lugar de manera virtual a través del canal de YouTube de CLARO DOMINICANA, en el que se presentaron las características y funcionalidades de la nueva serie P40 y sus modelos P40 Pro y P40 lite.

Yaskara Sánchez, gerente de Mercadeo Móviles de Claro, al dar la bienvenida a la nueva serie P40 en la empresa, indicó que los equipos responden a los requerimientos en comunicación e innovación móvil de este momento de transformación global, en el que ha cambiado el patrón de consumo de los consumidores.

“Nos satisface llevar a nuestros clientes equipos que se adapten a la nueva forma de interacción y les permitan realizar múltiples tareas de forma simultánea, seguros de que obtendrán una experiencia única sobre la evolucionada Gigared Claro, preparada para la creciente demanda de datos que genera la hiperconectividad y el Internet de las Cosas”, sostuvo Sánchez.

Al presentar los nuevos quipos, la señora Laura Martínez, Gerente de Mercadeo de HUAWEI para República Dominicana, destacó que la serie HUAWEI P40 presenta una nueva era, no solo en fotografía, sino en diseño y desempeño. “HUAWEI ofrece una experiencia en foto y video de Súper Definición. Así, todos los días podremos desarrollar nuestra visión creativa, con un diseño vanguardista.

Los nuevos móviles de la serie P40 son los primeros que lanzamos en el país con los servicios Huawei Mobile Services y cuentan con nuestra tienda de aplicaciones, HUAWEI AppGallery, la tercera más grande del mundo, que ofrece una gran variedad de aplicaciones locales y globales. Así nuestros usuarios podrán disfrutar de un amplio catálogo de contenidos. AppGallery ha ido creciendo en estos meses en el país y más de 300 aplicaciones dominicanas se encuentran disponibles desde ya para todos los usuarios de equipos HUAWEI”, dijo.

La serie P40 son dispositivos móviles inteligentes equipados con el nuevo sistema de Ultra Vision Leica. Con él, se obtienen resultados sobresalientes con sus lentes ultra gran angular, gran angular y telefoto.

El HUAWEI P40 Pro representa la evolución de la cámara cuádruple Leica. Con la incorporación de un sistema de cámara SuperSensing Cine y cámara ToF de percepción de profundidad con soporte para un Zoom SuperSensing de 50x. Además, el sensor HUAWEI Ultra Vision incluido en toda la serie es una maravilla de la ingeniería. Ha revolucionado la tecnología de sensores a nivel de pixeles, que junto a la novedad del HUAWEI XD Fusion Engine aprovecha la Inteligencia Artificial para mejorar la reproducción de detalles en cualquier condición de iluminación imaginable.

La serie HUAWEI P40 tiene calidad de cámara profesional de grabación de video emulando los efectos de un lente de gran apertura para ayudar a resaltar al sujeto principal y la cámara telefoto puede capturar video con zoom de alta resolución, así como videos time-lapse en 4K y Zoom de Audio que permite capturar el sonido de forma amplificada.

El dispositivo HUAWEI P40 Pro está impulsado por el procesador Kirin 990, esta avanzada combinación de hardware se encuentra dentro de un cuerpo estético y elegante en el cual destaca la pantalla HUAWEI Quad-Curve Overflow Display. Tanto los biseles súper angostos como los bordes redondos y delgados ofrecen un look limpio, dándole al usuario una experiencia visual inmersiva y un agarre altamente ergonómico, mientras que su sensor de huella dactilar incorporado en la pantalla ha sido mejorado al ofrecer 30 % de aumento de velocidad en la autenticación biométrica.

“Hi, I’ve been waiting to meet you for so long! Who am I? Your new Huawei P40 Pro! Can’t wait to start a new journey with you!” How did you feel when you last unwrapped a new phone? Watch this #Huawei #P40Pro unboxing video and tell us what emotion it evokes. #HuaweiNow pic.twitter.com/YVHulLep8m