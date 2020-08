China limita exportación tecnologías, lo que podría complicar venta de TikTok

Este viernes los ministerios de Comercio y de Ciencia y Tecnología de China llevaron a cabo la primera modificación de la citada lista en doce años, para incluir en ella formas de inteligencia artificial como el reconocimiento de voz o funciones de análisis de datos y de recomendaciones de contenido.

Las tecnologías que figuran en esta lista no pueden ser exportadas a otros países a menos que Comercio dé su visto bueno -cuenta con un plazo de 30 días para decidirlo-, y el Gobierno debe revisar y aprobar en menos de 15 días los acuerdos de venta al extranjero.

Cui Fan, profesor de la Universidad de Negocios Internacionales y Economía de Pekín, aseguró a Xinhua que para que TikTok siga operando «sin contratiempos» bajo su posible nuevo propietario, «es muy probable que se necesite una transferencia de código (fuente) de software o derechos de uso desde China».

«También podría ser necesario el suministro de servicios técnicos desde China», apunta el experto.

Cui sugirió a Bytedance que «estudie cuidadosamente» la nueva lista de exportaciones y que «considere seria y cuidadosamente si es necesario suspender las negociaciones sobre las transacciones pertinentes», en alusión al proceso por el que trata de vender sus negocios en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda a una empresa estadounidense.

En las últimas semanas los medios estadounidenses han apuntado a una posible asociación entre Microsoft y Walmart para acometer la operación, y también se ha especulado con otros posibles interesados como Twitter u Oracle.

El de TikTok es otro capítulo de la escalada de tensiones entre China y Estados Unidos: el pasado 6 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, prohibió cualquier transacción o negocio con ByteDance a partir de 45 días desde esa fecha al considerar que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional.

BREAKING: TikTok has chosen a bidder for its U.S., New Zealand and Australian businesses, and could announce the deal as soon as Tuesday – sources https://t.co/h4TjBrrQY5

BREAKING: TikTok CEO Kevin Mayer quit after being excluded from deal talks between the company and Microsoft & Oracle, a source tells @JBoorstin. Multiple sources also tell CNBC that Mayer's exit indicates that a deal—likely a sale to Microsoft—could come in the next 48 hours. pic.twitter.com/TOcSrn8Xd8