Celinés Toribio: “Siempre que me ofrecían lo indebido yo me detenía a pensar” | El Show del Mediodía

El Show del Mediodía. Transmitido por Color vision en vivo

Celinés Toribio Actriz Dominicana: “Yo he pasado mucho trabajo, empecé recogiendo cables, llevándole el café a Shakira a Marc Anthony. Siempre que me ofrecían lo indebido yo me detenía a pensar… es tu elección vender tus valores, acostarte con un director un productor con un jefe… Yo he tenido que decir “no” muchas veces, he dejado de tener fama de ganar mucho dinero por decir que no, porque no iba con mis valores. En toda oferta consulta a tu conciencia y responde luego, trabajando se logran los sueños, en este mundo nada es regalado.”

“Me considero una comunicadora sin importar el medio”. “Yo siempre no estoy feliz, me he deprimido, se me han caído proyectos, me he divorciado, he tenido embarazos in vitro perdidos…, miles de situaciones complicadas por las que en este momento podría llorar, yo no tengo problemas en mostrar mis sentimientos en público…, Pero yo elijo ser feliz”.

“Gracias a Dios para mi mamá todo es felicidad, todo es alegría a pesar de que está padeciendo de alzheimer”.

Celinés también dijo: “Por la falta de conciencia estamos pagando las consecuencias”. Actuar es vestirme del personaje que me toca. Así se dio a conocer la famosa actriz Celinés Toribio en el programa El Show del Mediodia