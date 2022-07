Casos de corrupción: Los órganos de control estaban prácticamente secuestrados y hubo complicidad

- Publicidad -

Joseph Abreu se refirió en el despertador sobre casos de corrupción

Por Yahairar Cepeda / Color Visión

SANTO DOMINGO.- Este lunes Joseph Abreu, Coordinador General de Participación Ciudadana, al ser cuestionado sobre cómo pudo haber ocurrido tanto casos de corrupción en tan poco tiempo, como es el caso Medusa, Antipulpo, Coral y Operación 13.

Abreu manifestó que a nivel de monto, no hubo manera de mover tanto dinero sin complicidad, y que si los órganos de control que estaban en aquel entonces como son la Cámara de Cuentas.

«Sin complicidad no es posible, hay una unidad de lavado de activos que funcionaba en la misma procuraduría que debió recibir reporte de operaciones sospechosa.

Agregó que no es posible que se haya estructurado toda esa mafia sin que los órganos se dieran cuenta, porque un presidente es uno de los más informados, también porque se le está dando alerta constante de las situaciones irregulares que están ocurriendo.

«Ahí y ante este esquema general uno pudiera decir bueno el presidente del momento no quiere intervenir en las acciones del Ministerio Público, por eso no interfirió pero cuando miramos los detalles del expediente vemos una persona que no solo consistió, sino que apoyó dando facilidades por encima de la ley, apoyando préstamos de más de 10 mil millones de pesos con notas manuscrita.

Sostuvo que debió de haber una alerta de otras instituciones de cómo se administraba ese dinero porque mientras ocurrieron los hechos accionó una Contraloría, hubo una Dirección general de Compras y Contrataciones que en su momento debió recibir algún tipo de denuncia de proveedores afectados, hubo una Cámara de Cuentas que debió accionar o recibir algún tipo de denuncia.

Fuente: Noticias SIN

