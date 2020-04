Casos confirmados de coronavirus superaron los 3 millones, confirma la OMS

El último recuento de infecciones de la OMS precisa que los casos de coronavirus se elevan a 3,09 millones, lo que representa un aumento de más de 66.000 casos con respecto a la víspera.

El número de muertes registradas por coronavirus en las últimas 24 horas es de 5.378, lo que supone un aumento con respecto a día anterior, y el total se sitúa en 217.769 decesos.

En el contexto de estas cifras, menos de 200.000 casos de coronavirus separan a Europa de América.

Earlier today we tweeted about a new WHO scientific brief on "immunity passports". The thread caused some concern & we would like to clarify:



We expect that most people who are infected with #COVID19 will develop an antibody response that will provide some level of protection. pic.twitter.com/AmxvQQLTjM