Casa Brugal comparte 3 formas de verificar calidad de productos alcohólicos

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- Casa Brugal condenó hoy la fabricación y comercialización de alcohol adulterado que ha causado la muerte de varias personas en el país, al tiempo que explicó las medidas de seguridad que tienen sus productos, para que los consumidores detecten cuando estos han sido manipulados.

Estas bebidas de fabricación ilegal, afirma la marca, “representan un grave problema sanitario, afectan negativamente las vidas de los dominicanos, la economía y la reputación de la República Dominicana”.

“Una tapa no rellenable que se rompe o se maltrata cuando se intenta violar. Un anillo en la tapa que solo es visible si la botella ya ha sido abierta. Tapas con el escudo impreso que no vuelve a coincidir una vez que se abre la botella o ta[as con cubiertas que no se pueden reusar, como termo-encogibles o encerrador”, son las medidas.

A través de un comunicado la marca expresó su apoyo a las autoridades en la lucha contra el mal.