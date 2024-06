Carolina Mejía, participa en el VII congreso Iberoamericano de CEAPI en Cartagena de Indias

Mediante un comunicado de prensa, la Alcaldía del Distrito Nacional informó que el lunes, Carolina Mejía tendrá la responsabilidad de clausurar el panel de liderazgo femenino titulado “Mujeres que Hacen Historia”.

Cartagena de Indias, Colombia – 17 de junio de 2024. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, arribó este domingo a Cartagena de Indias, Colombia, para participar en el VII Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Este prestigioso evento reúne a líderes de diversos sectores, incluyendo a los alcaldes de Madrid, Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali.

La llegada de Mejía fue confirmada a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en historias que mostraba su recibimiento por parte del embajador dominicano en Colombia, Félix Aracena Vargas.

Mediante un comunicado de prensa, la Alcaldía del Distrito Nacional informó que el lunes, Carolina Mejía tendrá la responsabilidad de clausurar el panel de liderazgo femenino titulado “Mujeres que Hacen Historia”. En este panel, Mejía compartirá escenario con destacadas personalidades como Marta Woodcock, CEO de Banco Santander; Cristina Pineda, cofundadora de Pineda Covalín; Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Isabel Noboa, presidenta de Nobis; Alejandra Mustakis, socia fundadora de Medular, Kaulel, iF, 1ko y Cemprendedor; Carmen Abondano, cofundadora del Grupo Daabon; Alexia Putellas, campeona mundial de fútbol 2023, Balón de Oro Femenino y The Best a la mejor jugadora de FIFA; y Tatiana Calderón, piloto de automovilismo.

El martes, la alcaldesa participará en el panel “Capitales de Iberoamérica al mundo”, un conversatorio donde diversos alcaldes compartirán sus experiencias y estrategias en la gestión de ciudades dinámicas y complejas. Este panel busca ofrecer una perspectiva única sobre las soluciones innovadoras que están dando forma al futuro de las capitales iberoamericanas.

Además, durante su estancia en Cartagena, Carolina Mejía agotará una agenda de reuniones bilaterales con sus homólogos y con líderes empresariales y políticos, con el objetivo de fortalecer lazos y explorar oportunidades de colaboración en beneficio del Distrito Nacional y la región iberoamericana.