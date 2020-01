Cardi B dice que quiere dedicarse a la política a pesar de que no “está de acuerdo con el gobierno”

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- En una serie de tuits esta semana, la rapera expresó su interés en ser parte del Congreso, y les dijo a sus fanáticos que pronto compartiría más detalles.

“Realmente amo el gobierno aunque no estoy de acuerdo con el gobierno”, dijo Cardi B en Twitter el domingo.

“Como si estuviera viendo documentales de guerra. ¡No importa cuántas armas tenga un país, este necesita gente! ¿Cómo intentas ir contra un país y posiblemente comenzar una guerra cuando este país carece de patriotismo? Apenas veo personas que dicen que AMAN ser estadounidenses”, tuiteó.

Like I was watching War https://t.co/r4gwhTQkHy matter how many weapons a country have you need people ! How are you trying to go against a country and possibly start a war when this country lacks patriotism? I barely see people claiming they LOVE being American.