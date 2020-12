capturado supuesto testaferro de Alexis Medina

POR: ROCÍO QUIROZ / NOTICIAS SIN

SANTO DOMINGO.- A sólo horas para el conocimiento este domingo de las medidas de coerción en contra de los 10 ex funcionarios y proveedores de Estados apresados por presunta corrupción, entre los que figuran dos hermanos del ex presidente Danilo Medina, cae otro de los señalados por el Ministerio Público como testaferros de la red en la denominada operación anti-pulpo.

El último apresado en la Operación Antipulpo es Wacal Vernavel Méndez Pineda, quien figura en el expediente del órgano persecutor como uno de los propietarios de la empresa Fuel American, que obtuvo contratos millonarios con el Estado, incluido uno por 220 millones de pesos para la compra de combustible en la Policía.

El arresto se produjo en el sector Villa Carmen, en el municipio Santo Domingo Este.

José Dantes, secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó “Entiendo que cada quien es responsable de sus actos, la responsabilidad penal es individual y todo el que deba ser citado, que deba ser investigado, que lo sea.Ya veremos en los próximos días y en las próximas semanas si se trata de una investigación penal individualizada a las personas que están siendo requeridas por algún hecho que se investigue o si se trata de otra cosa”.

Pineda además figura como tesorero de la Fundación Tornado Fuerzas Vidas, que según el Ministerio Públicoservía de fachada para captar recursos ilícitos para financiar campañas en el entramado de corrupción que supuestamente encabezaba Juan Alexis Medina, hermano del ex mandatario.

Con Pineda suman 11 los apresados por el caso, quienes permanecen detenidos en la cárcel de justicia de Ciudad Nueva.

Este sábado, el secretario de asuntos jurídicos del PLD, José Dantes, insistió en el llamado a que se respete el debido proceso y la integridad de los imputados.

En el caso del entramado de corrupción contra el Estado figuran como imputados, además de Alexis Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana del ex presidente Medina, Francisco Pagán, ex director de la Oisoe; Fernando Aquilino Rosa Rosa, ex presidente del Fonper, Lorenzo Wilfredo Hidalgo; ex ministro de Obras Públicas, el ex contralor Rafael Antonio Germosén Andújar y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.

El equipo de fiscales del Ministerio Público estará encabezado por el titular de la Pepca, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución. Mientras que la barra de la defensa contará en conjunto con unos 19 abogados.

Debido a las limitaciones por la pandemia y la cantidad de imputados y abogados en el caso, la audiencia será realizada en Primer Tribunal Colegiado, ubicado en la primera planta del palacio de justicia.