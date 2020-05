Cancelado vuelo espacial del Falcon 9 desde Estados Unidos a la EEI en nueve años

El lanzamiento del cohete Falcon 9 se trataba del primer vuelo espacial con humanos a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense en nueve años.

El lanzamiento del Falcon 9 estaba previsto para las 16:33 hora local (20:33 GMT) y en el centro Kennedy se encontaban el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el vicepresidente Mike Pence.

Storms and lightning in the proximity of Kennedy Space Center prevented the launch of the SpaceX Falcon 9 rocket. The next launch attempt is set for Saturday but due to the forecast for possible showers and storms, weather could again pose challenges https://t.co/GXfahR0yYY