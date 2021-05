Calvario judicial arrecia terror | El Informe con Alicia Ortega

El Informe. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

Como un calvario judicial se ha convertido el proceso que ha experimentado Margarita Maribel Rodríguez Almánzar, tras denunciar a quien fuera su pareja por 17 años, el coronel de la policía José Luis Núñez Díaz, por incurrir en maltrato físico y psicológico a su persona.

Después de 5 años de haber expuesto su caso en El Informe, esta mujer víctima de violencia de género, vuelve a pedir auxilio por temor de ser asesinada por quien dice ha sido su agresor desde hace casi 20 años. Audiencias, medidas de coerción, apresamientos, puestas en libertad y hasta una condena es lo que ha vivido esta mujer con su victimario, a quien acusa de usar todos los recursos judiciales a su alcance para regresar a las calles para amedrentarla, logrando muchas veces su cometido.

Denuncias realizadas

En 2016, Rodríguez Almánzar hablo a El Informe de los constantes maltratos y restricciones de las que fue víctima cuando era pareja de Núñez Díaz. Para ese tiempo, realizo las primeras denuncias tras recibir una golpiza cuyas pruebas quedaron asentadas, y generaron una condena de reclusión de 3 años; sin embargo, las medidas impuestas por los organismos competentes nunca se han cumplido. Aunque los asedios de Núñez contra Rodríguez aumentaban en medio del proceso judicial, la apelación sentencio a Núñez en 2017 con 5 años de prisión. Ya para 2020, la Suprema Corte de Justicia ratifica 3 años luego de un recurso de casación, pero la defensa de Núñez presento un HABEAS CORPUS, lo cual deja el proceso sin una decisión definitiva.

Terror que no termina

Rodríguez Almánzar, la víctima, cuestiona todo el proceso, pues no se ha hecho un seguimiento que le garantice protección, al respecto dice “a veces pienso si hubiese sido mejor quedarme callada, y dejar que me matara. No es cómodo sentir pasos cuando no ves a una persona. Ya yo lo he perdido todo, solo estoy pidiendo por mi vida porque varias veces ha dicho que me va a matar, que yo no voy a poder con él porque es un hombre poderoso y con contactos”.

Los registros del centro de atención a sobrevivientes de violencia de género del Distrito Nacional, revelan que en 5 años del proceso judicial, la victima ha sido evaluada y ha percibido tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico con la misma terapeuta. Asimismo, atribuyen que en el caso de la víctima, pueden existir posibles lapsus a causa del síndrome de la mujer maltratada, lo que pudiera justificar la sensación de asechanza que constantemente experimenta.

En búsqueda de la justicia

El próximo miércoles 19 de mayo se conocerá una audiencia preliminar con relación al más reciente caso de maltrato perpetrado en 2019, porque según el relato de la víctima, fue raptada por Núñez Díaz y fue agredida en la piel. Pudo conocerse que Margarita Rodríguez, se reunió hace dos semanas con la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, procuradora fiscal y titular de la dirección contra la violencia de género de la Procuraduría General, y la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. Villa Camacho dijo que harán lo que sea necesario para que se haga justicia en este caso.