Cae una red criminal de pirateo audiovisual con 60 servidores en todo mundo

La oficina europea de policía, Europol, informó este miércoles del desmantelamiento de esta red criminal, que se dedicaba a obtener copias en DVD y Blu-Ray de contenido audiovisual que aún no estaba disponible al público y, mediante un software especial, eliminaba las protecciones de «copyright» para acceder al contenido en alta definición.

Posteriormente, diseminaban y reproducían el contenido en plataformas de «streaming» y de descarga en línea.

Para acceder a las copias, el grupo engañó a distribuidores haciéndose pasar por comerciantes al por menor y prometiendo no vender el contenido antes de la fecha de lanzamiento.

Según Europol, el grupo lleva cuatro años bajo investigación y durante su periodo en activo ha logrado distribuir ilegalmente cientos de películas y programas de televisión, «incluidas prácticamente todas las películas de los grandes estudios en EE.UU.».

«El grupo ha causado decenas de millones de dólares en pérdidas a los estudios de producción, principalmente a la industria del cine y televisión estadounidenses y a las empresas que les apoyan, a raíz de infracciones sobre propiedad intelectual», señaló la oficina europea de policía en un comunicado.

Authorities from 19 countries, supported by #Europol & @Eurojust carried out an operation against one of the biggest online piracy groups in the world. 60 servers were taken down in North America, Europe and Asia and several of the main suspects arrested:https://t.co/eEcWm5nCgc pic.twitter.com/2JfRzPCFiU