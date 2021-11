Britney Spears es al fin ¡libre¡

Britney Spears ya es libre y saberse en libertad la ha motivado a continuar con su carrera. Se propone volver a grabar.

Por Fernanda de la Rosa / Color Visión

Dura e intensa ha sido la batalla judicial que la cantante norteamericana Britney Spears libró contra su padre para terminar la tutela que ejercía sobre ella desde hace por lo menos 13 años. Pero al final triunfó. La estrella del pop ha logrado liberarse de ese yugo y volver a ser una persona con autonomía y capacidad de decisión. Una jueza de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles Brenda Penny ordenó este viernes el fin de la tutela legal.

La jueza ha determinado el final de la tutela sin requerir ninguna evaluación mental adicional sobre la cantante, un asunto en el que la propia Britney Spears se mantuvo firme durante el proceso.

Ahora que todo ha terminado, está motivada para hacer cosas nuevas en su vida. Por supuesto, los primeros planes que vienen a su mente están ligados al mundo de la música. La artista quiere volver a grabar, algo que sus fans llevan esperando con ansias.

Según el portal TMZ, la intérprete de éxitos como “Crazy”, “Sometimes” y “Baby one more time”, se muere de ganas de meterse al estudio de grabación y hacer canciones nuevas para sus fanáticos, cosa que no hace desde 2016, año que sacó a la venta “Glory”, su último disco a la fecha.

Sin embargo, hasta el momento, Britney de 39 años, no ha establecido contacto con ninguna disquera o productor musical por lo que habrá que esperar un tiempo más para disfrutar de su nuevo familiar. Estamos seguros de que pronto muchos empresarios de la música entrarán en contacto con ella para hacer realidad su sueño de grabar de nuevo, esta vez como una mujer libre.