Brasil suma 1,060 muertes y 50,644 contagios por coronavirus en 24 horas

De acuerdo con el boletín diario divulgado por el despacho, el número total de casos confirmados, por su parte, llegó a 3.275.520, lo que deja en evidencia el acelerado ritmo de propagación del patógeno en Brasil.

Brasil confirma así la segunda posición entre los países más castigados por la pandemia del Sars-CoV-2, detrás solamente de Estados Unidos, donde las infecciones ya sobrepasan los 5,29 millones, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

El Ministerio de Salud informó además que 2.384.302 personas ya están recuperadas de la enfermedad en Brasil, en tanto que 784.695 pacientes se encuentran bajo acompañamiento médico.

Los decesos se mantienen por encima del millar diario desde finales de mayo, mientras que los contagios, que hoy superaron los 50.000 diarios por la cuarta jornada consecutiva, siguen avanzando sin tregua.

Pese a las altas cifras, los 27 estados que conforman el gigante suramericano, de unos 210 millones de habitantes, prosiguen con sus acelerados procesos de desescalada, lo que ha sido duramente cuestionado por la comunidad médica y científica del país.

Entre los defensores de la «vuelta a la normalidad» figura el propio presidente brasileño, Jair Bolsonaro, uno de los gobernantes mundiales más escépticos sobre la gravedad de la COVID-19 y quien ya está recuperado de la enfermedad tras contraer el virus.

A pesar de su controvertida gestión ante la emergencia sanitaria y económica, el Gobierno Bolsonaro logró un récord de aprobación y alcanzó un 37 % de anuencia, la mayor desde que el líder ultraderechista asumió el poder en enero de 2019.

De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Datafolha, divulgada este viernes, un 37 % de los brasileños calificó la gestión del Ejecutivo de «óptima o buena», frente al 32 % que así opinaba a finales de junio.

