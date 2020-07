Brasil pasa de 87.000 muertos y 2,4 millones de casos de COVID-19

En las últimas 24 horas, de acuerdo a ese balance, se comprobaron 555 nuevos fallecimientos, con lo que el total de muertes se eleva ahora a 87.004, mientras que el número de contagios se incrementó en 24.578 y acumula 2.419.091 desde que, hace hoy exactos cinco meses, fue constatado el primer caso oficial.

El boletín del Ministerio de Salud también informa que el número de pacientes recuperados se sitúa ahora en 1.634.274, y que aún hay 697.813 personas bajo observación.

Tanto las muertes como el número de casos registrados en las últimas 24 horas están por debajo de los promedios de las últimas jornadas, en las que fueron superados diariamente el millar de fallecidos y los 40.000 contagios.

Sin embargo, el propio Ministerio de Salud ha explicado ya en varias ocasiones que los fines de semana se reduce el personal que se ocupa de recopilar los datos, que son actualizados con un mayor rigor a partir de cada lunes.

