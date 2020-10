Bottas le arrebata la pole a Hamilton en otro doblete de Mercedes

Bottas marcó el mejor tiempo de la calificación al cubrir los 4.909 metros del histórico circuito italiano en 1:13.609 superando en menos de una décima a Hamilton, ambos por delante del Red Bull del neerlandés Max Verstappen y con el español Carlos Sainz (McLaren) décimo.

El finlandés cerró su participación con una gran vuelta, apurando su Mercedes en las primeras y las últimas curvas del circuito para acabar por delante de Hamilton.



Detrás de ellos, el Red Bull del neerlandés Max Verstappen. La escudería con sede en la localidad inglesa de Milton Keynes celebró el pase de sus dos pilotos a la Q3 tras haber tenido problemas en la Q2 y saldrá desde la tercera plaza.



El Alpha Tauri del francés Pierre Gasly volvió a destacar en la calificación con su cuarto puesto en la semana en la que ha renovado su contrato para 2021.



El australiano Daniel Riccardo logró situar su Renault en la quinta plaza con el español Fernando Alonso atento desde boxes a ese monoplaza que va a conducir la próxima temporada.

El tailandés Alex Albon, presionado para ganarse la plaza para 2021, acabó sexto, por delante del Ferrari del monegasco Charles Leclerc, que no estuvo tan fino como en el anterior gran premio, en Portugal.

El español Carlos Sainz (McLaren) no pudo pasar de la décima plaza, a cuatro décimas de Gasly, justo por detrás de su compañero de equipo, el británico Lando Norris, y del otro Alpha Tauri, el del ruso Daniil Kvyat.

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Racing Point) quedó eliminado en la segunda ronda (Q2). Ni el tapatío ni su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, lograron acceder a la Q3, al igual que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que no se clasifica en el top10 desde la cuarta prueba del mundial.

🗣 "“It’s going to be a good fight… It’s one of the longest runs in the calendar into Turn 2 so no doubt Lewis and Max will be chasing me"@ValtteriBottas knows the job isn't done yet 💪#ImolaGP 🇮🇹 #F1 https://t.co/y0tw2HbzbO