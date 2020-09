Protestas en Nueva York por absolución de policías que mataron a Breonna Taylor

«No dejaremos de luchar hasta que las mujeres negras no consigan su liberación», aseguró uno de los oradores que tomó el micrófono en un improvisado escenario en el que varios activistas mostraron su indignación por la decisión del fiscal general de Kentucky, Daniel Camero de liberar a policías involucrados en la muerte de la mujer negra Breonna Taylor.

Según el fiscal, después de una «investigación exhaustiva», su equipo determinó que los agentes que dispararon contra Taylor cuando se encontraba en su apartamento, en marzo pasado, en Louisville (Kentucky) no violaron la ley estatal, porque lo hicieron en respuesta a los disparos del novio de la joven, Kenneth Walker, que tenía licencia de armas.

Para los convocantes de la protesta, integrantes del movimiento anti racista «Black Lives Matter», el sistema estadounidense «está diseñado contra la existencia de la comunidad negra» por lo que es necesario «seguir luchando hasta derribarlo».

La policía protegió con vayas los accesos a la Torre Trump, antigua residencia del presidente, y redobló su presencia en la zona.

"We have a problem with police being lawless in this country—and they've been lawless since their inception," Rutgers Univ. professor Brittney Cooper says, explaining how Breonna Taylor's case exposes presence of systemic problems in the justice system. https://t.co/YxsYeDbuZG