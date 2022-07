«Es un circo que han hecho los legisladores, se ponen loco a opinar», dice Bournigal tras Ley Extinción de Dominio

- Publicidad -

Por Yahaira Cepeda / Color Visión

SANTO DOMINGO.- «Un circo que han hecho en los medios y algunos legisladores también que son proponente de la ley, que desde que ven un micrófono se ponen loco a opinar», así se expresó la senadora por Puerto Plata, Ginette Bournigal, al ser cuestionada qué piensa de la Ley Extinción de Dominio.

Manifestó que esta ley no es para perseguir a nadie, que la están satanizando, que es natural y sencilla, y que está dentro del marco de la Constitución. «¿Cuál es el espectáculo, cuál es el problema?, esto no es para meterle el susto a nadie. Entonces yo pienso que hay mucha gente opinando que no es abogado, ya eso de la evasión de impuesto no va y la de elusión tampoco».

«En esta legislatura pueda haber ley aprobada, «la vamos aprobar, eso es una cosa natural».

Asimismo dijo que el presidente de la comisión bicameral, Pedro Catrain, es un hombre muy ecuánime muy tranquilo, era profesor de derecho y ahora es legislador.

Asimismo le fue cuestionada que si cree que su partido hay funcionarios populista, dijo que si lo hay, «pero yo pienso que están controlado por la forma del presidente de actuar de manera popular».

