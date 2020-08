Huawei está a un paso de arrebatar a Samsung el liderazgo mundial en teléfonos móviles

Según datos de la consultora Gartner, entre los meses de abril y junio en el mundo se vendieron un total de 295 millones de teléfonos móviles a usuarios finales, lo que supone un descenso del 20,4 % respecto a un año antes.

Casi todos los grandes mercados, excepto China, sufrieron algún tipo de restricción durante el segundo trimestre, lo que, según Gartner, se tradujo en la bajada generalizada de la demanda de móviles, en línea con lo que se había empezado a observar ya en el primer trimestre.

«Las restricciones de viajes, los cierres de negocios minoristas y un gasto más prudente en productos no esenciales durante la pandemia provocaron la segunda disminución trimestral consecutiva en la venta de teléfonos inteligentes de este año», ha explicado en un comunicado Anshul Gupta, responsable senior de Investigación de Gartner.

El fabricante que sufrió un mayor retroceso en sus ventas, siempre en términos interanuales, fue Samsung, con un descenso del 27,1 %, de forma que perdió casi dos puntos de cuota de mercado, para quedarse con un 18,6 %, que aún le permite seguir siendo el primero del mundo.

Sin embargo, cada vez tiene más cerca a Huawei, que, tras escalar 2,7 puntos porcentuales, ya goza de una cuota de mercado del 18,4 %, tan sólo dos décimas menos que Samsung, y eso que en el segundo trimestre sus ventas también cayeron, aunque en menor medida (6,8 %).

Todo apunta a que, de mantenerse esta tendencia, Huawei puede conseguir en breve su objetivo de superar a Samsung. A finales de 2018, sus máximos responsables ya dijeron que ese «sorpasso» podría producirse durante 2020.

Gartner explica que la potente implantación de Huawei en China -país que registró una relativa mejora de la situación general durante el segundo trimestre- ayudó a evitar que las ventas de este fabricante cayeran tanto como las de otros de sus competidores. En ese país su cuota de mercado alcanza ya el 42,6 %.

