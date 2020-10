Bolsonaro dice que Trump saldrá más fuerte para el bien del mundo

El líder ultraderechista, uno de los principales aliados en América Latina de Trump, a quien se refiere como su modelo, dijo igualmente que la decisión del presidente estadounidense de aislarse preventivamente no perjudicará su campaña en la que intentará su reelección.

«Le deseo rápida recuperación al presidente de Estados Unidos y a la primera dama, Menania. Con fe en Dios, rápidamente estarán recuperados y el trabajo en la conducción de su país y su campaña de reelección no serán perjudicados», afirmó en un mensaje en sus redes sociales Bolsonaro, que también contrajo la enfermedad y se aisló por diez días para recuperarse.

«Ustedes vencerán y saldrán más fuertes para el bien de Estados Unidos y de todo el mundo», agregó el mandatario brasileño, que, así como Trump, es uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad del coronavirus.

El mandatario norteamericano fue trasladado en la tarde de este viernes a un hospital militar para ser tratado luego de dar positivo para la COVID-19, según confirmó el propio Trump en un vídeo difundido en redes sociales en el que dijo que, a pesar de que cree que está bien, quiere asegurarse de que «las cosas funcionan».

Trump, de 74 años, reúne varios de los factores de riesgo para desarrollar síntomas más graves de COVID-19, debido a su edad, su género y la obesidad que padece.

Su hospitalización se produjo después de que el médico del presidente en la Casa Blanca, Sean Conley, explicara que al mandatario se le administró dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron.

