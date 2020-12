Bolívar Valera «El Boli» junto a Jochy Santos en Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color vision en vivo

Por: Luz Colmenares / Color Visión

Ya sea en la televisión, o en la política, Bolívar Valera “El Boli” está escalando peldaños. Y es que tras incorporación al cargo como diputado de la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este, ha mostrado que trabajando arduamente es posible beneficiar a las comunidades.

Como lo propuso en campaña, “El Boli” ha determinado cumplir su promesa de donar su salario, exoneraciones y cualquier beneficio y privilegio del Congreso. Enfatiza que sus exoneraciones quiere usarlas para la satisfacción de necesidades de la entidad, y, aparte de ello; destinará su salario mensual a un proyecto que incentive la enseñanza de oficios.

Experiencia como diputado

Bolívar Valera, desde su perspectiva, ha implementado otro tipo de diputación, uno que es libre de pretensiones y arrogancia; pues señala que la gente está cansada de ese tipo de diputados. Además de ello, recalca que, en el momento de su ingreso al congreso, ya contaba con cierto renombre, por lo cual no necesita el reconocimiento o las ganancias secundarias que da la posición de diputado en la cámara baja de la república.

Al respecto, el diputado menciona que “los cargos son pasajeros Jochy, y si te aferras, terminas haciendo cosas para mantenerte allí y yo no quiero eso. Entonces hago mi trabajo, que me gusta, y lo estoy haciendo bien. Por primera vez estoy haciendo reclamos de mi zona”, asimismo añadió que “hay gente que gana y al otro día ya están reeligiéndose y eso no se acaba nunca, pero yo no haré eso, Yo quiero trabajar mis 4 años, hacerlo bien y luego dedicarme a la política comunitaria que lo que a mí me gusta”.

Por otra parte, el diputado explica que dentro del hemiciclo se ha generado un ambiente de camaradería a causa de la oleada de nuevos integrantes, y esta situación permite el compartir y la participación en proyectos de beneficio para los dominicanos.

Asevera que se trata de un trabajo extenuante y muy intenso, que ha sido desacreditado por algunas personas, sin ningún tipo de fundamento. También honra la labor del presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, en el cumplimiento de su responsabilidad como vocero a la ciudadanía de lo que en realidad hace la cámara de diputados.

Vigencia en el PLD

Con respecto a su permanencia en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Valera explica que su estadia en el partido es por convicción, y que tiene razones para quedarse en el partido haciendo política. Con respecto a las críticas y análisis que hacen los expertos acerca del PLD, “El Boli” comenta que entiende que debe renovarse, y volver a enamorar al pueblo dominicano.