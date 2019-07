Bloquean cuenta de Instagram a cineasta José María Cabral por parodía de Jimmy Kimmel

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La cuenta de Instagram del productor y cineasta dominicano, José María Cabral fue bloqueada, tras la parodía que realizara sobre el presentador estadounidense Jimmy Kimmel, acerca de los peligros que existen en viajar a Siria y la República Dominicana.

“Hola, yo soy José María Cabral, de la República Dominicana y yo le tengo una pregunta a Instagram, ya que no la puedo hacer desde mi cuenta, y es que ¿por qué me han bloqueado la cuenta?”, indicó Cabral en un video que circula en las redes sociales.

“Por varios días no la puedo usar (la cuenta) y se me borró un video, que es la parodia de Jimmy Kimmel, que además decía que era una parodia”, dijo el cineasta.

“Es un poco irónico que yo no pueda hacer una parodia, pero otra persona (Kimmel) sí (…) ¿dónde está la libertad de expresión?”, manifestó Cabral.

A través de su cuenta de Twitter el director señaló además que “aun cuando me invita a comunicarme con ellos, el app (Instagram) no me permite hacerlo”.

“Ahora bien, en cuanto a copyright, si este bloqueo se debe a ese tema, establecí en los comentarios que era una parodia entendiendo según su página oficial de Fair Use que the doctrine allows people to use someone else’s copyrighted work without permission in certain circumstances. Common examples include: criticism, commentary, news reporting, teaching, scholarship and research”, (La doctrina permite que las personas utilicen el trabajo protegido por derechos de autor de otra persona sin permiso en ciertas circunstancias. Los ejemplos comunes incluyen: críticas, comentarios, noticias, enseñanza, becas e investigación”, expresó.

Cabral afirmó además que “lo que realmente encuentro arbitrario es que no se me haya avisado, ni explicado (sin aún poder acceder a la misma) sino que simplemente me borraron ese video e inhabilitaron por varios días el uso de mi cuenta (tu puedes entrar pero yo no)”.

Durante una entrevista al actor Miles Teller, quien promocionaba la serie de Amazon Prime, Too Old to Die Young, Kimmel le preguntó al protagonista de Whiplash sobre el destino escogido para su despedida de soltero.

“Estuvimos en República Dominicana y mira pasamos un momento genial”, indicó el actor, a lo que Kimmel contestó riendo si “no había disponibilidad en Siria”.

Tras esto, Teller manifestó que el país y su gente es muy bella. “Estaba muy sorprendido de escuchar todo lo que están diciendo”, indicó el actor.

Luego de la entrevista, decenas de personas, a través de las redes sociales y YouTube, criticaron el comentario del comediante.