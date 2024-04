Billie Eilish anuncia el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, «Hit Me Hard and Soft»

«Hit Me Hard and Soft» es el resultado del excepcional trabajo colaborativo entre Billie Eilish y su hermano, el talentoso Finneas.

La icónica artista Billie Eilish sorprendió a sus seguidores al revelar la emocionante noticia sobre su tan esperado tercer álbum de estudio, titulado «Hit Me Hard and Soft», programado para lanzarse el 17 de mayo de este año.

La revelación llegó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió la cautivadora carátula del álbum, mostrando a la talentosa cantante pop flotando en un cuerpo de agua tras ser expulsada de una puerta. En su publicación, Eilish anunció que no lanzaría sencillos antes del lanzamiento del álbum, deseando «darlo todo de una vez».

«Hit Me Hard and Soft» es el resultado del excepcional trabajo colaborativo entre Billie Eilish y su hermano, el talentoso Finneas. La pareja, recientemente galardonada con su segundo premio Oscar por la impactante balada «What Was I Made For?» de la película «Barbie», continúa elevando los estándares creativos en la industria musical.

Con tan solo 22 años, Billie Eilish se ha convertido en la persona más joven en ganar dos premios Oscar en su carrera, un logro impresionante que demuestra su indiscutible talento y dedicación al arte.

Además, Eilish ha mostrado su compromiso con la defensa de los derechos de los artistas humanos al unirse a la carta abierta presentada por la organización sin fines de lucro Artist Rights Alliance, instando a las empresas de tecnología a respetar y valorar el trabajo de los artistas, y a detener el uso indebido de inteligencia artificial.

Para garantizar su compromiso con el medio ambiente, todas las variantes físicas de «Hit Me Hard and Soft» estarán hechas de materiales 100% reciclables, reflejando la conciencia ambiental de Billie Eilish y su equipo.

El lanzamiento de «Hit Me Hard and Soft» promete ser uno de los eventos musicales más destacados del año, consolidando el legado de Billie Eilish como una de las artistas más influyentes de nuestra generación.