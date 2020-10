Biden se hará la prueba de COVID-19 y desea una “rápida recuperación” a Trump

Biden, que participó el martes en el primer debate presidencial junto a Trump en Cleveland (Ohio), reaccionó en un tuit a la noticia de que el presidente y la primera dama, Melania, dieron positivo por COVID-19.

«(Mi esposa) Jill y yo estamos pensando en el presidente Trump y la primera dama Melania Trump, para que tengan una rápida recuperación. Seguiremos rezando por la salud y seguridad del presidente y su familia», escribió el exvicepresidente.

Fuentes de su campaña confirmaron a la cadena CNN que Biden tenía previsto hacerse un test de COVID-19 en la mañana del viernes, puesto que compartió el escenario con Trump durante el debate del martes.

Trump y Biden no se dieron la mano al comienzo del debate, como es tradicional, y no llegaron a acercarse, sino que se mantuvieron a distancia en sus respectivos podios durante la hora y media que duró el programa.

Ninguno de los dos llevó mascarilla y el debate se desarrolló en un espacio cerrado, con un centenar de personas entre el público que tuvieron que someterse previamente a tests y seguir otros protocolos de salud.

La campaña de Biden no aclaró inmediatamente si el exvicepresidente planeaba mantener su agenda tal y como estaba programada, que este viernes incluía un viaje al estado clave de Michigan para dar un discurso económico.

Trump anunció esta madrugada en Twitter que él y su esposa habían dado positivo por coronavirus, y en un comunicado posterior, el médico presidencial, Sean Conley, dijo que ambos «están bien y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia».

Ambos se hicieron la prueba tras conocer que una de las más cercanas asesoras del mandatario, Hope Hicks, se había contagiado, una noticia que salió a la luz el jueves por la noche.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

Hicks, de 31 años, viajó varias veces esta semana a bordo del Air Force One junto a Trump, la última de ellas este miércoles a Minesota, donde el mandatario dio un mitin de campaña.

Medios estadounidenses informaron de que la asesora experimentó síntomas de coronavirus en el vuelo de vuelta desde Minesota a Washington, y fue puesta en cuarentena en el avión presidencial.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.