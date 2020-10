Biden quiere que la UE sea “socio preferente” de EE.UU. y ayude más a la OTAN

En una entrevista por escrito con Efe, Kamala Harris, compañera de fórmula de Biden, desveló algunas de las políticas que un futuro Gobierno demócrata tomaría hacia la UE y la OTAN con el objetivo de «reconstruir la confianza en el liderazgo y el compromiso de EE.UU.» en la escena internacional.

«Buscaremos una mayor cooperación con la Unión Europea trabajando para mejorar el comercio transatlántico, abordando el cambio climático con investigación y desarrollo conjunto en tecnologías de energía limpia, y trabajando juntos para promover normas democráticas en el país y en el extranjero», anticipó Harris.

«La UE -añadió- debe volver a convertirse en el socio preferente de EE.UU. y no, como Trump lo ha llamado, un ‘enemigo estratégico».

Asimismo, explicó que tanto ella como Biden quieren «crear vínculos más fuertes» entre el club comunitario y la Alianza Atlántica.

«La UE aporta recursos económicos, diplomáticos y civiles que pueden hacer más efectivos los esfuerzos de la OTAN y de EE.UU. o que pueden permitir que nuestros aliados europeos aborden desafíos en seguridad sin la ayuda de la OTAN o de EE.UU.», argumentó Harris, senadora por California.

En los últimos años, Washington ha expresado cierto recelo sobre los planes de la UE para reforzar su sector de la defensa y ha pedido que esos esfuerzos estén enfocados en hacer más fuerte a la Alianza y no en competir con ella.

Dentro de la UE, el presidente francés, Emmanuel Macron, es una de las voces que han abogado por reforzar la defensa europea porque considera que la OTAN, por el distanciamiento de EE.UU. y su giro a Asia, ya no es el garante que fue en el pasado.

ADELANTARSE A RUSIA Y CHINA

No obstante, Harris quiso dejar claro su compromiso con la Alianza y adelantó que planea modernizarla para que pueda «enfrentar nuevos desafíos».

«Nuestra Administración se enfocará en fortalecer las capacidades de disuasión y defensa en todas las áreas integrando nuevas tecnologías, mejorando la movilidad militar y adelantándonos a futuras amenazas de Rusia y China que podrían comprometer la fuerza militar de la OTAN», destacó.

Además, Harris enfatizó el compromiso de Biden con el Artículo 5 del Tratado de Washington, piedra angular de la OTAN que declara que un ataque a cualquier Estado aliado es un ataque contra todos, algo que Trump puso en duda durante su primera visita a la sede de la Alianza en Bruselas en 2017.

This is our opportunity to leave the dark, angry politics of the past four years behind us.



It's time to come together and unite the country.



It all begins with your vote: https://t.co/eoxT07uII9 pic.twitter.com/CcGiwABcbj