Biden amplía su ventaja sobre Trump en las encuestas

El sondeo, elaborado para la cadena de televisión CNN la semana pasada, después del primer debate electoral que los ha enfrentado, indica que un 57 % de los votantes probables votaría por Biden, frente a un 41 % que lo haría por Trump.

La noticia coincide con la información de que poco más de 4 millones de estadounidenses ya han ejercido el voto anticipado, cuando falta poco menos de un mes para las elecciones, frente a los 75.000 que lo habían hecho para estas fechas en los comicios de 2016, lo que anticipa una posible participación récord.

Los datos de la encuesta de CNN apuntan a que Biden ha duplicado su ventaja sobre Trump desde finales de agosto, ya que entonces tenía una ventaja de 8 puntos, con una intención de voto del 51 %, frente al 43 % del presidente.

Esta encuesta, que tuvo en cuenta también a los votantes probables, se llevó a cabo desde el domingo al viernes pasado, por lo que recoge ya la opinión de los votantes después de que se supiera que Trump había contraído el coronavirus SARS-CoV-2.

El presidente fue trasladado ese día al Centro Médico Militar Walter Reed, en Bethesda (Maryland), a las afueras de Washington, donde pasó el fin de semana recibiendo tratamiento de antivirales y esteroides, y este lunes fue dado y fue llevado a la Casa Blanca.

Según el promedio de encuestas que realiza la web RealClearPolitics, hasta el 21 de octubre Biden llevaba una ventaja de 8,5 puntos en los sondeos a nivel nacional sobre Trump, que aspira a otro mandato de cuatro años.

Aunque la ventaja nacional de Biden es notable, los encuestadores prestan más atención a los sondeos de ciertos estados clave en esta recta final de la campaña, ya que se considera que los resultados de un puñado de estados serán los determinantes en el resultado.

Una situación similar ocurrió en las elecciones de 2016, en las que las encuestas daban una ventaja en la intención e voto a la candidata demócrata, Hillary Clinton, pero perdió las elecciones frente a Trump pese a haber obtenido en triunfo en el voto popular.

En el sistema electoral de EE.UU., la elección del presidente tiene lugar mediante el Colegio Electoral, por lo que es necesario que el candidato venza en un mínimo de estados para obtener los votos suficientes para su proclamación, aunque en otros estados su victoria haya sido muy superior en cuanto a número de sufragios.

La encuesta de CNN fue realizada por la empresa SSRS del 1 al 4 de octubre, con una muestra de 1.001 votantes probables y tiene un margen de error de 3,6 puntos porcentuales.

