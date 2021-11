Bebé de 2 años irrumpe en un campo de fútbol en pleno partido Fútbol

Su madre, al ver al bebé correr por el campo salió detrás de él y la imagen se volvió viral. El niño, identificado como Zaydek, entró al campo a los 70 minuto del partido.

La madre, Morgan Tucker, contó que no se percató de cuando el niño saltó la vaya ni por un segundo.

«Literalmente miré hacia otro lado por un segundo», dijo Tucker en una entrevista con ‘Good Morning America’.

We hope this mother and her young pitch invader are having a great day. 😂

