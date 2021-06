Barrick Gold alega presa en Monte Plata no causa ningún daño

Fuente: Petra Minaya de Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- La empresa Barrick Gold Pueblo Viejo asegura que el proyecto de la presa de cola no va a afectar a las comunidades aledañas a Yamasá, Monte Plata, y afirmaron que están desarrollando un proyecto para garantizar la protección de la Loma Siete Picos y la Cuenca del río Ozama.

Representantes de la compañía canadiense dijeron que no hay otro lugar para llevar a cabo dicho proyecto porque esa zona cuenta con las características topográficas que se requieren para desarrollarlo.

Afirmaron que están trabajando para tomar medidas que no afecten el medioambiente, las cuales consisten en un diseño de monitoreo y control, aunque enfatizaron que el proyecto per se, no va provocar ningún daño.

Agregaron que también están realizando un estudio para validar las comunidades que pudieran sufrir con el proceso de la presa como es Juance, sin especificar de qué se trata.

Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, dijo este jueves en una entrevista en el programa El Despertador, que la empresa minera no ha depositado ningún estudio de impacto medioambiental en el Ministerio que preside.

“Aquí no se ha depositado nada. No hay que colocar la carreta delante de los bueyes”, dijo Mera al ser cuestionado.

Agregó que aunque reconocen la importancia de la inversión extranjera y que esa empresa ha heredado un pasivo ambiental de años, debe poner las cosas en su justo lugar.

De su lado, el desarrollo de la construcción de la presa ha ocasionado el rechazo de ciudadanos residentes en Monte Plata, quienes afirman que la obra es un daño para la localidad y han exigido a la empresa canadiense que desista de sus planes.

Asimismo el diputado de Monte Plata, Román De Jesús, se ha pronunciado en contra del desarrollo de dicha presa, afirmando que eso representaría la muerte de miles de personas a causa de la contaminación que podría producir en la zona.

¿Qué es una presa de cola?

Una presa de cola se define como el lugar donde una empresa minera deposita el material inerte que resulta de los procesos mineros que por lo general están compuestos por rocas molidas, agua y minerales sin valor comercial.