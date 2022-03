Banco Central de Bahrein emite licencia de proveedor de servicios cripto a Binance

Por: José Morón / Color visión

Binance ganó una licencia que le permite proporcionar servicios de criptomonedas en el Reino de Bahrein

Dicha licencia de criptoactivos permitirá a Binance proporcionar comercio de criptoactivos, servicios de custodia y gestión de cartera a los clientes bajo la supervisión de los reguladores de Bahrein. Ahora Binance está completamente regulado en el país rico en petróleo y es el primero en obtener una licencia en el Medio Oriente.

#TeamBahrain.#Binance has been granted the first license for a global crypto-asset provider in The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) by the Central Bank of Bahrain. pic.twitter.com/Ndnb4xhA5y