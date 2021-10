Avión con 21 pasajeros se estrelló y se incendió en Texas, todos sobrevivieron

Según reseña el portal web RT, el accidente se produjo en las cercanías del aeropuerto de Houston.

El alguacil del condado de Waller, Troy Guidry, confirmó que todos los pasajeros están vivos.

Las autoridades del condado acudieron al lugar para sofocar el fuego y atender a los pasajeros, quienes no podían entender cómo lograron sobrevivir.

