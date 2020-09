AUDIO Danilo dice “la campaña más cara de la historia del país tuvimos que montarla ahora”

Santo Domingo. – El ex presidente de la república, Danilo Medina expresó, que en el Partido de la Liberación Dominicana no podrán avanzar mientras existan compañeros conspirando con esa organización desde adentro.

“Si hay compañeros que han dejado de creer en el PLD hay que dejarlos, que les vaya bien, porque total, si tenemos un padrón con 2.7 millones si se van 100, 200, 300, 400, 500, tal vez uno ni se da cuenta, pero no podemos tener compañeros conspirando adentro del partido porque eso no te deja avanzar”, dijo Medina.

El ex mandatario llamó la atención a los miembros del PLD que han renunciado en varias ocasiones, al entender que lo que buscan con estas acciones es hacerle daño a la organización política.

“Si no pudimos convivir y tuvimos que separarnos bueno pues nos separamos, hasta los matrimonios se separan pero no me quieras destruir después que te fuiste, porque no te lo voy a perdonar. Si ya no puedes convivir conmigo y me dejaste por lo menos déjame vivir mi vida, eso es lo que uno aspira en una separación”, adujo.

Las declaraciones de Danilo Medina surgieron en el marco de un encuentro con legisladores de esta organización, donde intercambiaron las posibles razones por las cuales esa organización política salió del poder, entre otras acciones para que ese partido logre volver a gobernar.

“Ustedes no soportaban la presión para buscar dinero para poder hacer su campaña porque los compañeros no querían moverse si no había logística, la campaña más cara de la historia del país tuvimos que montarla ahora, José Ramón que trabajó conmigo en eso sabe lo que nos costó esa campaña, porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio, entonces un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder”, explicó Medina.

Recordó, que dentro del Gobierno había familias completas “recibiendo cheques” y había que rogarles para que hicieran un trabajo partidario, olvidándose de sus vecinos y simpatizantes de esa organización a los cuales les dieron la espalda.

Activa jornada del martes en el #PLD y su Casa Nacional. Participa una representación del #ComitéPolítico con la presencia del ex Presidente @DaniloMedina y @temomontas, Presidente del PLD en dos asambleas. pic.twitter.com/s8hjM4XCUC — PLD (@PLDenlinea) September 16, 2020

Fructífero encuentro de los comisionados del CP en la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario del #PLD, José Joaquín Bidó Medina. Van trazando ruta de trabajo. pic.twitter.com/myErZlVt3U — PLD (@PLDenlinea) September 16, 2020

A mí me llenaba de angustia cada vez que yo recibía un compañero y me pedía al hijo allí, al hermano allí, al otro allí, al primo allí y el partido por qué no me lo trae, por qué es a tu familia que tú quieres ayudar y al resto que se lo lleve el mismo diablo. Tienen que meditar qué es lo que hicimos que haciendo el mejor gobierno de la historia de República Dominicana la gente no quiso ir a votar por nosotros y no le echen la culpa a funcionarios y miembros del Comité Político, revisémonos todos”, destacó el ex Jefe de Estado.

Por: Noticias SIN