Assange acusado de conspirar con grupo de hackers ‘Anonymous’

Assange, que está detenido en el Reino Unido por una solicitud de extradición de Estados Unidos, dio al líder de LulzSec una lista de objetivos para hackear en 2012 y le dijo a esta persona que la difusión más influyente de material robado sería la de información de la Agencia Central de Inteligencia (la CIA), la Agencia de Seguridad Nacional o The New York Times, según un comunicado del Departamento de Justicia el miércoles.

El líder de LulzSec estaba cooperando con el FBI en ese momento, según el comunicado.

Un hacker afiliado a Anonymous y LulzSec robó correos electrónicos mediante una filtración de datos de una empresa estadounidense de consultoría de inteligencia, los cuales se publicaron en WikiLeaks, según el comunicado. Assange pidió indirectamente a ese pirata informático que atacara esa compañía nuevamente, dijo Estados Unidos.

La acusación publicada el miércoles no añade nuevos cargos contra Assange, sino que amplía las acusaciones de conspiración en su contra, según el Departamento de Justicia. La acusación continúa alegando que Assange conspiró con el analista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning para descifrar el código de una contraseña de una computadora de acceso restringido del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dijo Estados Unidos.

EE.UU. ha acusado a Assange de poner en peligro la seguridad nacional al conspirar para obtener y divulgar información clasificada. Se le acusa de colaborar con Manning para obtener documentos clasificados de bases de datos con cerca de 90.000 informes sobre actividades relacionadas con la guerra en Afganistán, 400.000 sobre la guerra en Irak y 250.000 cables del Departamento de Estado.

