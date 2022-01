Así respondió la hermana de Alexis Villalona a Margarita Cedeño

Patricia Chirinos / Color Visión

Redacción.- La hermana de Alexis Villalona, Mayra Villalona, concedió una entrevista al programa El Show del Mediodía este lunes, cuando su hermano, Alexis Villalona, quien está arrestado por agredir brutalmente a Santa Arias, fue presentado ante la fiscalía.

La hermana del agresor de Baní infirió que ya nadie debería estar opinando sobre el caso de Alexis, pues las autoridades se encargan de llevar el proceso, y en ese sentido, se refirió a la petición hecha por la exvicepresidenta, Margarita Cedeño, antes de la captura de Villalona para que la Policía Nacional lo arrestara cuanto antes.

Así le respondió:

«Yo me puse a ver, por qué ella se expresó así… dizque ‘ya que agarren a ese delincuente’, me estoy refiriendo a Margarita Cedeño, es lamentable porque ella es noticia para que interfiera en otra noticia (…) cuando ella se proclamó con millones, cómo es que ella tiene la oportunidad de meterse en otro problema. Yo no entendí el papel de Margarita de Cedeño ahí, pero entiendo que fue para dañar», comentó Mayra.

Alexis Villalona fue presentado ante la fiscalía para conocer su medida de coerción, sin embargo, la audiencia fue pospuesta.

