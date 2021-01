Así fue el discurso del presidente Abinader a 5 meses de gestión

in

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A cinco meses de asumir el poder, el presidente, Luis Abinader, empezó su discurso diciendo que hasta hecha el país cuenta con los niveles de reserva del Banco Central más altos que nunca, más que aún en los momentos que había un crecimiento económico sin crisis.

Durante la transmisión del Programa Especial «Estamos Cambiando», el mandatario además expresó que en el Fondo de Asistencia Social al Empleado habían 700 mil empleados paralizados y que a cinco meses solo quedan 65 mil.

«Hemos recuperado en el sector agrícolas y hemos dado incentivos para agilizar la producción», también agregó.

Este Gobierno está trabajando, atendiendo lo urgente sin descuidar lo importante. Siempre los vamos a escuchar; con entendimiento, confianza y responsabilidad ciudadana, nos pueden compartir sus sugerencias. ¡Acompáñennos a seguir cambiando este país! #EstamosCambiando pic.twitter.com/13yf2AUozT — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) January 19, 2021

Acerca de la pandemia

Abinader llamó la noche de este lunes a la población a tener esperanza en la recuperación del país, tras las medidas sanitarias y económicas adoptadas frente al Covid-19.

Dijo que el gobierno trabaja en muchos proyectos, que al salir de la pandemia, permitirán a la República Dominicana volar más alto que nunca.

“Una de las razones por la que aquí no hemos tenido un rebrote como los demás países es porque hemos mantenido las escuelas y colegios cerrados lo cual es terrible”, indicó.

El mandatario anunció para las próximas semanas un Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, el que comienza por el personal del sector salud.

ecordó que el gobierno contrató 20 millones de vacunas, de las cuales, 10 millones son de Astrazeneca, ocho de Pfizer y dos del sistema de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Lo más seguro es vacunarse”, expresó el presidente, tras solicitar la participación de toda la sociedad en este proyecto innovador.

También te puede interesar:

#EnDirecto: CNM evalúa a aspirantes a jueces del TC

Abinader participó en el programa especial de televisión “Estamos Cambiando”, producido con motivo de los primeros cinco meses de gobierno, con preguntas presenciales y vía virtual, desde San Juan, Puerto Plata, Santiago y Santo Domingo Este.

Resaltó que el gobierno trabaja con honestidad, eficiencia, transparencia, y planificación en cada sector, donde atiende lo urgente, sin olvidar lo importante.

Sostuvo que el país saldrá de la crisis con un sistema de salud mejorado, un turismo más fuerte, el sector económico generando miles de empleos y con gran innovación en la educación.

“En términos económicos hemos restablecido ya el sector industrial y el de zona franca, con más empleos que antes”, subrayó.

El mandatario destacó que se ha recuperado el sector agrícola, con tecnificación y tasa cero para las nuevas siembras, así como el de la construcción, con importantes incentivos, para acelerar la economía.

Energía, dedicación y pasión

Afirmó que han realizado mayor inversión en salud, educación, seguridad, turismo, medio ambiente, justicia, industria, agricultura y programas de protección social.

Indicó que tiene la misma energía, dedicación y pasión que cuando llegó al gobierno el 16 de agosto pasado.

Reconoció que aún quedan por reactivar áreas de la economía representadas por los restaurantes, los bares y las actividades artísticas.

Afirmó que con la pandemia ha sufrido el pueblo, los comerciantes y todos los sectores de la economía, sobre todo, por el confinamiento, necesario para contener el contagio del COVID-19, el que ha aumentado tras las fiestas navideñas.

Indicó que hasta la segunda semana de diciembre pasado, la tasa de positividad llegó a estar en un 7% y con la pandemia controlada.

El gobierno está abierto a las críticas, recomendaciones y rectificaciones

Dijo que en Navidad se desarticuló todo, al igual que otras partes del mundo, al tiempo que aseguró que el rebrote en la República Dominicana ha sido menor que en otras naciones y donde el nivel de letalidad, es de los menores del mundo.

“Escuchar no es una debilidad, sino una fortaleza, sobre todo en regímenes democráticos”, expresó.

Garantizó a los sectores que han sufrido por la pandemia, que en los próximos días anunciará planes para su recuperación económica, siempre teniendo en cuenta los protocolos de salud.

Abinader se refirió a un gran pacto nacional para ver cómo ir abriendo, con control y distanciamiento.

Acerca de la corrupción

El mandatario advirtió otra vez, que el funcionario de su Gobierno que realice actos de corrupción será llevado a la justicia.

Hoy el que la hace la paga, sea de quién sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener, porque esa es la manera que se desarrolla una sociedad cuando todos somos iguales a ley», aseveró.

Durante la presentación del Programa «Estamos cambiando», el mandatario garantizó que el Ministerio Público no responde a objetivos políticos, ni del Gobierno y tampoco recibe órdenes del presidente.

«El funcionario de mi gobierno que cometa actor de corrupción se la va ver con la justicia y hoy ese deseo de década, hoy hay un Ministerio Público independiente, ahora vamos a fortalecer el Poder Judicial como los estamos haciendo en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura y que es mi objetivo también por jueces honestos e independientes», aseguró.

«Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana, ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos, hoy ese Ministerio Público no recibe ordenes del Gobierno, ni mucho menos del presidente», expresó. El país no tenía control contra la corrupción.

Educación: «La brecha entre pobres y ricos disminuirá bastante»

Dijo que inició un proceso para comprar laptops y notebook, a todos los estudiantes de las escuelas públicas.

“Eso nos dirá que cuando lleguen dentro de unos meses esas notebook, esas laptos, aquí la brecha digital entre ricos y pobres se va a disminuir bastante, que es conseguir otro objetivo más en esta pandemia”, dijo el mandatario.

De igual manera, afirmó que una de las razones por la que el país no ha presentado un rebrote de COVID es porque se ha mantenido las escuelas y colegios del país cerrados.

Aseguró que en una encuesta que hizo EDUCA, el 90 por ciento de los estudiantes estaban de acuerdo con las clases virtuales, después de dos meses de práctica.

Indicó que antes de iniciar el año escolar hicieron encuestas y muchos padres afirmaron que no iban a mandar a sus hijos a las clases presenciales, ya que afirmaban que se iban a contagiar la familia completa.

El mandatario afirma que ese tipo de educación virtual y por televisión llego para quedarse, “obviamente que vamos a iniciar con las clases presenciales, pero después, vamos a continuar que sigan aprendiendo desde sus casas”.

Precisó que otros países han pedido asesoría al país para dar las clases virtuales y vía televisión.