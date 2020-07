Asesinan de un disparo a un ciudadano tras gritar “¡Viva Nicaragua libre!”

Los hechos sucedieron la pasada noche en la ciudad de Estelí, en el norte de Nicaragua, cuando el nicaragüense José Rizo estaba en la parte exterior de su casa y pasó la caravana sandinista, según relataron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que recibieron las denuncias de la víctima los familiares y testigos del suceso.

Los familiares y testigos denunciaron a estas organizaciones que el autor del disparo fue un conocido sandinista llamado Abner Pineda, supuesto paramilitar.

“Familiares de la víctima refieren que este (Rizo) se encontraba con su mamá en las afueras de su casa (…) cuando pasó la caravana sandinista, él dijo: “¡Viva Nicaragua libre!”, razón por la que Abner le disparó mientras conducía”, detalló el Cenidh.

La ANPDH, coincidió en señalar que los familiares de Rizo “apuntan a que el asesino de su pariente es Abner Pineda, trabajador de la Alcaldía de Estelí, y simpatizante del régimen Ortega Murillo”, en referencia la presidente del país Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

El crimen ocurrió luego de que Ortega brindó su discurso de conmemoración del aniversario 41 de la revolución popular de Nicaragua, rodeado por al menos siete funcionarios con sanciones internacionales por supuestas violaciones de derechos humanos, y en el que repudió el asesinato del héroe nacional Augusto C. Sandino (1934).

Los propios sandinistas que presenciaron el asesinato de Rizo admitieron la autoría de Pineda y señalaron que, luego de disparar, se dirigió a una estación de la Policía Nacional. Estos sandinistas apoyaron al agresor en sus redes sociales con frases como “¿qué harías vos si sos atacado por un delincuente antisocial?”, o “reconocido antisocial atacó a militante sandinista, quien actuó en defensa propia”.

Se desconoce si el presunto autor del disparo está detenido o acusado.

Por su parte, los opositores y activistas de los derechos humanos reclamaron que se haga justicia.

Según el Cenidh, los ataques de policías y “paramilitares” sandinistas contra las manifestaciones antigubernamentales de 2018 dejaron al menos 325 muertos. La ANPDH sostiene que desde ese año hasta enero pasado, el número de muertos ascendió a los 684.

Dichas organizaciones se quejan de que hasta ahora solamente un “paramilitar” ha sido investigado y juzgado, tras haber matado a una estudiante brasileña en julio de 2018, y el hombre fue liberado un año después.

Ortega ha insistido en que se defiende de un “golpe de Estado fallido”, del que ha responsabilizado a Estados Unidos y a la Iglesia católica.

