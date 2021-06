Artistas invitan al país vacunarse: “Si queremos teteo, es obligatoria la vacuna”

SANTO DOMINGO.- Representantes del merengue, bachata y música urbana se unieron este martes a la jornada de vacunación anticovid que desarrollan las autoridades sanitarias en busca de contener la pandemia en el país.

Durante un encuentro con el ministro de Salud, Daniel Rivera, los artistas y componentes exhortaron a la población sobre todo a los más jóvenes que si quieren seguir en el “teteo” deben vacunarse.

Reunión con el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera / Noticias SIN

“Si queremos teteo tenemos que tener obligatoriamente la vacuna, nosotros que vivimos de las fiestas, si el pueblo no se vacuna vamos a estar todos cerrados, por eso estamos apoyando esta jornada y estamos dispuestos hacer lo que sea, gracias a Dios que los centros de vacunación parecen centros electorales”, dijo Dj Topo Poin.

En tanto que Rafa Rosario también exhortó al país en general a que tomen actitud y que no se lleven de cuentos.

“Gracias a Dios ya nos estamos vacunando, hay muchos cuentos hablando cosas, incluso yo veo que si yo subo sobre eso, hay gente que dicen, no no hagan eso”, expresó.

Asimismo Bulin 47 manifestó que cuando llegó la pandemia las personas estaban desesperada a que llegara la vacuna y ahora hay muchos haciendo mala propaganda.

“Yo me vacuné porque no soy ningún pariguayo, si tu no te vacunas esto no se sabe a donde vaya a parar”.