Por: José Morón / Color Visión

En la madrugada del domingo fueron arrestados Carmen Magaly Medina Sánchez y Alexis Sánchez (hermanos del ex-presidente Medina), así como también Freddy Hidalgo, Francisco Pagán, Fernando Rosa, Máximo Suárez y Domingo Santiago quienes según la PEPCA estarían detrás de una red de corrupción en varias instituciones y cuya operación policial ha recibido críticas por las violaciones al debido proceso, destaca Dany Alcántara en Hoy Mismo por Color Visión.

Óscar Medina critica la forma en la que se ejecutó los arrestos y tildó la iniciativa del ministerio Público como un circo “es algo que ya he dicho y lo vuelvo a decir ahora. Sin embargo, quiero darle el espacio al MP de que presente la acusación en la que ya están pidiendo entre 8 y 12 meses de prisión”.

“Lo que huelo, lo que presiento es que el circo busca sustituir la pata que falta con el caso Odebrecht”, dijo el periodista y señaló que la diferencia entre la gestión de Jean Alain y la actual es un nombre y es Miriam Germán y están utilizando su nombre para cobijar las mimas acciones que ha realizado el MP en otras gestiones.

Señaló que Wilson Camacho era quien lideraba el caso de Odebrecht en el pasado llevando un expediente “vacío y vacuo, no esperemos nada diferente, de todas formas yo le voy a dar el espacio a que presenten evidencias para tener una opinión sobre el caso”.

Sostuvo que no se trata de que para que haya estabilidad tenga que haber impunidad, pero no debe haber circo, no debe haber uso político de la justicia, solo debe actuar en este caso la justicia sola.

Dany Alcántara añadió que “Al MP le toca demostrar que hará las cosas diferentes, que lo que mueve al MP es el combate al delito, si eso es así tendrá el apoyo de toda la gente”.

