En las últimas dos semanas han recibido quejas de personas que acusan a Emmanuel Rivera Ledesma supuestamente arquitecto o ingeniero de una estafa

Según estimaciones hay más de entre 100 ó 500 personas afectadas, ellos establecen que el modus operandi es que promocionan proyectos inmobiliarios con una promesa de entrega que nunca se realiza y muchos de los casos ni siquiera se comienza a construir. Presentan audios, videos que demuestran las quejas de estas personas y como este supuesto arquitecto profesional se burla, los amenaza y ciertamente no se ve muy conciliador. También se conocerá un poco más de quién es esta persona, si estuvo presa o no, tratarán de entrevistarlo, ya que no ha dado la cara a los medios de comunicación.