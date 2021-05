Aramis Camilo habló sobre su video viral

“Me invitaron a que le cantara una canción y se la canté”, explicó el merenguero, aclaró el merenguero para desmentir las tesis que plantean que canta en la calle para paliar su situación económica.

Hace unos días el cantante Aramis Camilo, fue grabado mientras interpretaba “El motor” en una esquina de calle 189 y San Nicolás, en el Alto Manhattan de la ciudad de Nueva York, y el video se volvió viral.

Esto ocurrió porque los espectadores del video creyeron que el intérprete de “La Varita”, estaba cantando en la calle a causa de una grave necesidad económica.

Sin embargo, el artista habló para parar la polémica que suscitó su audiovisual. Al respecto narró que: “en estos días pasaba por ahí por la 189 y San Nicholas; los amigos míos estaban ahí en la acera, me invitaron a que le cantara una canción, se la canté y solamente hicimos eso, con mucho orgullo”, contó Camilo.

El cantante también lamentó que las canciones no se vuelvan virales y, en cambio, situaciones fuera de contexto, el fracaso y la controversia sí.

Al referirse a este punto en particular, escribió en la red social Instagram lo siguiente: “Recuerden soy un ser humano, y me debo a mi gente, ojalá volvieran mis nuevas canciones virales así como vuelven virales lo que entienden es mi fracaso, pero siempre me debo a mis fanáticos y el amor que me dan se los devuelvo, bendiciones, gracias a todos los buenos comentarios que vi de diferentes personas que sí entendieron ese video que se volvió viral, bendiciones”.

Se ha mantenido activo

El cantante Aramis Camilo se ha mantenido muy activo en los últimos tres años. Entre sus nuevos temas destaca la canción “Si me dejas ahora”, popularizada originalmente por el fallecido cantante mexicano José José, conocido también como “El Príncipe de la canción” romántica.

En esa oportunidad manifestó que grabó el tema por admiración a la trayectoria y condiciones vocales del cantante azteca.