¡Aprende a Bailar! El Ministerio de Cultura ofrece clases gratuitas de merengue, bachata y salsa

La jornada comenzará cada sábado a las 9:00 a.m. en el Paseo de la Lectura con una clase de merengue, seguida de lecciones de salsa frente a las oficinas de la Feria del Libro a las 10:00 a.m…

Por: La redacción

El Ministerio de Cultura se complace en anunciar que ofrecerá clases gratuitas de merengue, bachata y salsa en el recinto de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Las clases serán dirigidas por el experimentado bailarín y coreógrafo Alexander Duval, y se llevarán a cabo todos los fines de semana durante tres meses, comenzando el sábado 24 de febrero.

La jornada comenzará cada sábado a las 9:00 a.m. en el Paseo de la Lectura con una clase de merengue, seguida de lecciones de salsa frente a las oficinas de la Feria del Libro a las 10:00 a.m. Los domingos, el programa continuará con clases de bachata en la explanada del Museo del Hombre Dominicano de 9:00 a 10:00 a.m.

Estas clases ofrecerán a los participantes la oportunidad de mejorar sus habilidades de baile en un ambiente entretenido y enriquecedor.

La iniciativa del Ministerio de Cultura forma parte de la programación diseñada para revitalizar la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte e incluye una variedad de actividades al aire libre, como clases de guitarra, yoga, crossfit, zumba y dibujo para niños.

Para obtener más información sobre estas actividades y consultar el calendario, los interesados pueden seguir las redes sociales del Ministerio de Cultura (@miculturard).

Sobre Alexander Duval

Alexander Duval, el instructor principal de estas clases, es una figura destacada en el mundo de la danza. Con una destacada carrera que incluye su paso por el Ballet Nacional Dominicano y el Ballet Hispánico de Nueva York como bailarín principal, Duval es reconocido por su excepcional talento y versatilidad en una amplia gama de estilos de danza.

Además de su trayectoria como bailarín, Duval se distingue como maestro, coreógrafo e intérprete en diversas instituciones tanto en la República Dominicana como a nivel internacional, siendo galardonado con tres premios Soberano por su dedicación y excelencia en el arte de la danza.