Anuel AA y Ozuna presentan su nueva producción

El disco se llama “Los Dioses” y contiene 12 temas inéditos. El primer sencillo de la producción se denomina “Antes”.

Dos de los exponentes más importantes del género urbano, Anuel AA y Ozuna se unieron para realizar un álbum en conjunto al que denominaron “Los dioses”. De entre los 12 temas inéditos que componen este trabajo, se extrajo el sencillo “Antes”, cuyo video musical se estrenó simultáneamente con el nuevo álbum.Asimismo, los artistas estrenaron en el canal de YouTube de Anuel AA, los clips de los temas “Los Dioses” y “Municiones”.

Los videos fueron realizados en la ciudad de Miami, ciudad donde se efectuó la producción de todo el álbum. Para llevar a cabo este trabajo contaron con la colaboración de productores y compositores de la música urbana, como: Dynell, Yazid, Tainy, Hi Music Hi Flow, Carlos Mercader, Ovy on the Drums, Lil Geniuz, DJ Luian, Mambo Kings, Jowny, Foreign Teck, Súbelo Neo, Yo Poppy, y Legacy.

Química en el estudio

Al ser consultado sobre su producción musical junto a Anuel AA, Ozuna dijo que está feliz porque al fin “Los Dioses” está en la calle. Asimismo, indicó que disfrutó mucho la experiencia de trabajar junto a su amigo y colega Anuel a quien considera como un hermano.

Por su parte, Anuel AA señaló que “Los Dioses” es un álbum importante para Ozuna y para él. Precisó que desde el año 2015 tenía pendiente realizar este proyecto, pero sus apretadas agendas había impedido que se concretara. El intérprete también resaltó la química en el estudio que existe entre Ozuna y él y como esta se refleja en la producción musical que están presentando: “ya verán el resultado al trabajar este álbum y esperamos que sea del agrado de todo el público”.

Ozuna y Anuel AA ya cuentan con varias colaboraciones exitosas. Sencillos como “Adicto”, “China”, “Cambió”, “BEBE”, y “La Ocasión” son buenos ejemplos de la sinergia en este equipo de trabajo.