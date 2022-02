Anonymous declara la «ciberguerra» contra Rusia y promete apoyar a Ucrania

Por: José Morón / Color visión

En medio de la ofensiva rusa contra Ucrania, el colectivo de hackers Anonymous ha declarado que apoyará a Ucrania en su lucha contra Rusia, y ya ha reivindicado un ataque a la cadena de televisión controlada por el Estado, Russia Today (RT).

En concreto, los ataques han sido cortar la emisión de los canales como Russia Today para emitir en directo el himno de Ucrania.

Según varias cuentas de Twitter asociadas al grupo, Anonymous habría también derribado numerosos sitios web relacionados con el Gobierno ruso.

«Anonymous está actualmente involucrado en operaciones contra la Federación Rusa», escribió este jueves (24.02.2022) el grupo en su cuenta principal de Twitter. «Nuestras operaciones tienen como objetivo el Gobierno ruso. Es inevitable que el sector privado también se vea afectado con toda probabilidad», agregaron.

