Rondón niega haber desacreditado a Alain Rodríguez

POR: VLADIMIR NÚÑEZ / NOTICIAS SIN

SANTO DOMINGO.- El empresario Ángel Rondón negó este lunes que fuera parte de una trama para desacreditar al exprocurador Jean Alain Rodríguez, su denuncia de que éste supuestamente le propuso inculpar en el caso Odebrecht a varios altos dirigentes del PRM, incluyendo al presidente Abinader.

Al reiterar la denuncia, el principal imputado en el caso de sobornos manifestó que es incapaz de orquestar tramas para hacerle daño al exjefe del Ministerio Público.

“Nunca he temido por mi vida porque nunca le he hecho daño a nadie, ahora él me hizo daño a mí con una acusación fuerte, y yo no le deseo lo peor a él”.

Rondón habló a su salida de la sala de audiencias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional donde se desarrolla el juicio del caso Odebrecht.